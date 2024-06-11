Ünlü entelektüel Noam Chomsky artık konuşamıyor

Dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) 24 yıl boyunca asistanlığını yapan Bev Stohl, 95 yaşındaki yüzyılın en büyük düşünürünün artık konuşamadığını açıkladı.

Chomsky'nin sağlık durumunun kötüleştiğini duyuran Stohl, ünlü entelektüelin geçirdiği "tıbbi olay" sonrasında iletişim kuramaz hale geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sesinin çıkarmaması merak konusu olan Chomsky, geçen yılın haziran ayından beri hiç görüntülenmedi.

Independent'ta yer alan habere göre İngiltere merkezli Media Lens, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "MIT profesörünün sağlığının kötüleşmesinin ardından bir daha kamuoyu önüne çıkma ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı" ifadesi yer aldı.

Media Lens'in paylaşımında, Stohl'un haberi ilk olarak bir reddit forumunda paylaştığı ve genellikle duyarlı olan akademisyenin neden "e-postalara geri dönmediğini ya da röportaj yapmadığını" açıkladığı aktarıldı.

Stohl, redditteki paylaşımında "Yakın bir aile üyesiyle temas halindeyim ve temel bilgileri biliyoruz ve yakın gelecekte daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz. Özetle, Noam 95 yaşında ve Haziran ayında tıbbi bir olay yaşadı. Birçok kişinin fark ettiği gibi, sağlık durumu zamanının ve enerjisinin çoğunu aldığı için yazmıyor, yazışmıyor veya röportaj yapmıyordu. O hala bizimle, şimdi haberleri izliyor. Gözleri açık ve etrafında olup bitenleri izliyor gibi görünüyor (izlediği şeyden pek memnun görünmüyor). Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama yürüyemiyor. Acı çekmiyor" ifadesinde bulundu.

Chomsky'nin iletişim kurma becerisi hakkında Stohl, "Konuşma yeteneği henüz açıklayamayacağım faktörler nedeniyle karmaşık bir hal almış durumda. İrtibatta olduğum akrabası bir ay önce onu ziyaret ettiğinde, Noam ile iletişim kurmadı" dedi.

"Üzülerek söylüyorum ki Noam önemli bir ilerleme kaydetmedi. Kamuoyu önüne dönebileceğinden şüpheliyim, zira çok fazla iletişim kurmuyor" diyen Stohl, redditteki bazı paylaşımlarını "Chomsky'nin ailesinin çok özel olduğunu" ve "artık bu tartışmaya katkıda bulunmayacağını" söyleyerek sildi.