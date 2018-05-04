Ünlü iş adamı, Apple'ın yüzde 5'inin sahibi oldu
Dünyanın en zengin isimlerinden ABD'li iş adamı Buffett, yeni aldığı hisselerle Apple'ın yüzde 5'inin sahibi oldu.
Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, Apple'daki hisselerini yüzde 3,3'ten yüzde 5'e yükseltti.
Berkshire Hathaway'in Apple'da 13,3 milyar dolar değerinde 75 milyon hisse senedi satın aldığı bildirildi.
Buffett, CNBC ile mülakatında da “Apple, inanılmaz bir şirket” dedi.
Berkshire Hathaway, 31 Aralık 2017 itibariyle yüzde 3.45 hisse payı ile en fazla Apple hissesine sahip dördüncü şirket konumundaydı.