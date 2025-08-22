Ünlü iş insanı Yunanistan’da kaza geçirdi: Kalbi durdu, durumu ağır

Yunan basınında yer alan haberlere göre; kaza Tom Greenwood'un tatil yaptığı Yunanistan'ın turistik adası Mikonos'ta önceki gün gerçekleşti.

ATV kazası sonrası Greenwood'un beldan aşağısında çok sayıda kırık oluştu. İlk tedavisi Mikonos Sağlık Merkezi'nde yapılan Greenwood'un burada kalbi durdu.

Sonrasında hava ambulansla nakli düşünüldü fakat bu plan Tom Greenwood'un yaşam şansının düşük olması değerlendirildiği için iptal edildi.

Yunanistan Ulusal Acil Durum Merkezi (EKAB) akabinde Greenwood'un başkent Atina'daki Nikai Hastanesi'ne havadan sevkini organize etti.

Hayatla ölüm arasında bir uçuş

Uçuş sırasında doktorlar Greenwood'u sürekli hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye varıldığında ise yaşam destek ünitesine bağlanan ünlü iş adamı saatler süren bir ameliyata alındı.

Avrupa'da dijital bankacılığın kritik isimlerinden biri olarak görülen Tom Greenwood'un sağlık durumunun stabil olduğu fakat ciddiyetini korduğu açıklandı.

Greenwood, 2019'da Volt'u kurdu. Bu şirket, gerçek zamanlı ödemeler ve açık bankacılık hizmetlerinde önemli bir güç haline gelerek, Avrupa genelinde işletmelerin ve tüketicilerin işlemleri yönetme şeklini dönüştürdü.