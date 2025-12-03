Ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter'dan Trump yönetimine şarkı tepkisi

ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter, "Juno" adlı parçasının, Trump yönetiminin göçmen operasyonlarını gösteren bir videoda izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi. Beyaz Saray'ın, ICE'nin gözaltı ve sınır dışı görüntülerini popüler şarkılar eşliğinde sosyal medyada paylaşmaya devam etmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Carpenter, Olivia Rodrigo ve Kenny Loggins gibi isimlerle birlikte, müziklerinin siyasi mesaj içeren tanıtımlarda kullanılmasına karşı çıkan sanatçılar arasında yer aldı. ABD merkezli X platformunda paylaşılan videoda, göçmenlerin kelepçelenme anlarına "Bunu hiç denediniz mi?" sözlerinin geçtiği "Juno" şarkısı eşlik etti.

Carpenter gönderiyi alıntılayarak yanıt verdi

Paylaşımın ardından Carpenter, gönderiyi alıntılayarak videoyu "kötü ve iğrenç" olarak nitelendirdi ve "Beni veya müziğimi asla insanlık dışı ajandanız için kullanmayın" açıklamasında bulundu.

Benzer bir tartışma, Kanada'da yayımlanan Franklin kitap serisi üzerinden de gündeme geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabında Franklin karakterinin askeri bir helikopterden "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri" hedef aldığı bir kapak görselini paylaştı. Yayınevi Kids Can Press ise sert bir açıklama yaparak, "Franklin'in isminin veya görüntüsünün küçültücü, şiddet içeren veya izinsiz kullanılmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Öte yandan, Japon oyun şirketi Nintendo'nun alt kuruluşu The Pokémon Company International, ICE'nin gözaltına aldığı kişileri konu alan bir videoda Pokémon içeriklerinin kullanılmasına izin vermediklerini belirtmişti.