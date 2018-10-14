Ürdün ile Suriye Nassib sınırını tekrar açıyor

14 Ekim 2018

Ürdün hükümeti, kapalı olan ve Suriye'ye açılan kapı olan Nassib sınırının pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Jumana Ghunaimat Suriye ile birlikte teknik sorunların halledildiğini belirterek, Nassib Sınır Kapısı'nın açılma kararının iki ülke arasındaki ticareti geliştirmesi açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi. Sözcü, sınır kapısının açılması Suriye ve Ürdün dışındaki ülkeler açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Nassib Sınır Kapısı, 2015'in başlarında Suriye'nin bölgedeki kontrolü kaybetmeye başlamasıyla kapanmıştı.

Suriye'nin İsrail ile Golan Tepeleri yakınında bulunan Kuneytra Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunda da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.