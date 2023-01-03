Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa protesto notası

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya bu sabah yaptığı baskın üzerine İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis’in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Protesto notasında, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanların ibadetine has bir yer olduğu vurgusu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail hükümetinden Mescid-i Aksa'ya yönelik kabul edilemez her türlü uygulamadan vazgeçmesinin talep edildiği aktarıldı.

Protesto notasında ayrıca İsrail'in, Filistin topraklarındaki kutsallara yönelik ihlalleriyle tansiyonu yükseltme konusunda uyarıldığı ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, "İsrailli Büyükelçiye ülkesinin hükümetine derhal iletmesi için protesto notası verildi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgalci güç olarak işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere bölgedeki kutsallara karşı uluslararası hukuka bağlılığını yerine getirmesi gerektiğini hatırlatan Mecali, İsrail hükümetinden aynı zamanda kutsal mekanlara yönelik özgürlükleri kısıtlayacak uygulamalardan sakınması talebinde bulundu.

"Statükodaki değişiklik yok" savunması

Bu arada İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) haberine göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskını üzerine Amman’daki İsrail Büyükelçisi Eitan Sorkis’i Bakanlığa çağırdı.

Ürdün yönetiminin, Büyükelçi Sorkis’e kınama mesajını ilettiği belirtildi.

Haberde, İsrailli Büyükelçi’nin Ürdünlü yetkililere, Mescid-i Aksa’daki statükoda herhangi bir değişiklik veya ibadet özgürlüğü ihlali olmadığını aktardığı kaydedildi.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

“Yahudi Gücü” partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.