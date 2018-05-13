Ürdün'den İsrail'e protesto notası

13 Mayıs 2018

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına işaret ederek, Tel Aviv'deki Amman Büyükelçiliğinin protesto notasını İsrail Dışişleri Bakanlığına teslim ettiğini aktardı.

Protesto notasıyla bu türden sorumsuz eylemlerin kınandığı ve bunlara derhal son verilmesi gerektiğinin belirtildiğini vurgulayan Mumeni, açıklamasında, "Polis korumasında çok sayıda radikal Yahudi yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi gibi eylemlerle İsrail, Aksa'ya yönelik ihlal ve provokasyonlarını sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

Mumeni, İsrail polisi eşliğinde radikal Yahudi yerleşimciler tarafından düzenlenen kabul edilemez eylemlerle, mekanların kutsallığının çiğnendiğine, dünyanın dört bir yanından gelerek ibadet edenlerin provoke edildiğine dikkati çekerek, bu provokasyonların derhal durdurulması, tarihi yapının korunması ve iki ülke arasında varılan anlaşmaya göre Ürdün'ün Doğu Kudüs'teki koruyucu rolüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yüzlerce radikal Yahudi, İsrail polisi eşliğinde bu sabah Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Burada provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızları ise İsrail polisinin saldırısına maruz kalmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı günü Yahudilere, Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA