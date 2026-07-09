Üretim üssünde büyük yangın: Onlarca işçi mahsur kaldı

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Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Jinjiang kentindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre yangın, Chendai beldesine bağlı Jiangtou Köyü'nde bulunan fabrikada öğle saatlerinde başladı.

Kayıp ve mahsur kalanlar aranıyor

Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangın sırasında bazı kişilerin fabrikada mahsur kaldığını veya kendilerinden haber alınamadığını açıkladı. Ancak mahsur kalanlarla ilgili kesin sayı henüz paylaşılmadı.

Arama çalışmaları tehlike nedeniyle başlayamadı

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, olay yerinde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Xinhua'ya konuşan yetkililer, fabrikanın etkilenen bölümündeki risk nedeniyle kurtarma ekiplerinin henüz içeriye giremediğini, bu nedenle detaylı arama çalışmalarının başlatılamadığını bildirdi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme de devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının güvenli koşullar oluşmasının ardından hızlandırılacağını belirtti.