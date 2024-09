Uzay seyahatleri bilim kurgularda kalabilir! Kalp üzerindeki etkisi ortaya çıktı: Sadece 12 günde...

ABD'de yapılan bir araştırma, uzayda sadece bir ay geçiren insan kalbinin yaşlanma belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmada, 30 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen "çip-kalp" adı verilen tasarlanmış kalp dokusu setleri incelendi. Doku örneklerinin kasılma ve ritim düzenleri gerçek zamanlı sensörlerle izlendi ve bu bulgular Dünya'daki doku örnekleriyle karşılaştırıldı.

Araştırmanın sonucunda, ISS'de bulunan dokuların kasılma gücünde belirgin bir zayıflama gözlemlendi. Uzayda geçirilen 12 günün sonunda dokuların kasılma gücü neredeyse yarı yarıya azalırken, Dünya’daki dokuların kasılma gücü sabit kaldı. Bu zayıflama etkisi, dünyaya dönüşün ardından 9 gün boyunca devam etti.

Buna ek olarak, uzaydaki kalp dokularının ritimlerinin düzensizleştiği, atımlar arasındaki sürenin 19. günde beş kattan fazla arttığı gözlemlendi. Ancak, bu düzensizlik Dünya'ya döndükten sonra normale döndü.

Araştırmacılar, uzayda sadece bir ay geçiren insanların kalp dokusunun zayıfladığını, kalp atış ritminin düzensizleştiğini ve kalbin yaşlanma belirtilerine benzer moleküler ve genetik değişiklikler yaşadığını belirtti.

Mikro yerçekiminin astronotların vücutlarına zarar verebildiği ve kardiyovasküler değişikliklere neden olabildiği de araştırmada vurgulandı.

Araştırma, saygın bilim dergisi The Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlandı.