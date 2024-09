Vatandaşın cebi mi, bağışlar mı? Dünya liderleri ve eşlerinin giyim masraflarını kim karşılıyor?

Takip Et

Dünya liderleri ve eşlerinin giyim masrafları, ülkeden ülkeye değişiklik gösterirken pek çok kişinin zihninde aynı soru canlanıyor; Liderlerin ve eşlerinin giyim masraflarını kim karşılıyor?

CNBC-e'nin haberine göre; ABD başkanlarının belirli bir giyim bütçesi bulunurken, first lady'ler genellikle kıyafetlerini ya kendileri finanse ediyor ya da tasarımcılardan bağış alıyorlar. Avrupa'da ise özellikle Fransa ve Almanya'daki uygulamalar dikkat çekiyor. İngiltere'de de Başbakan Keir Starmer'ın eşi Victoria'nın kıyafet bağışlarını kabul etmesi, son dönemde kıyafet bütçesi tartışmalarını tekrar gündemde.

ABD’de durum nasıl?

ABD başkanları, yıllık 400 bin dolarlık maaşlarına ek olarak, kıyafet ve diğer harcamalar için kullanılabilecek 50 bin dolarlık bir bütçeye sahip. Ancak first lady'lerin böyle bir bütçesi bulunmuyor. Buna rağmen, first lady'lerin moda seçimleri her zaman büyük ilgi görüyor.

Michelle Obama'nın 2011'de eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile yaptığı görüşmede giydiği kırmızı Alexander McQueen elbisesi bu dikkat çeken kıyafetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bazı first lady'ler, kıyafet masraflarını kendileri karşılıyor. Örneğin, George W. Bush'un eşi Laura Bush, anılarında "First lady olarak moda beklentilerini karşılamak için almam gereken kıyafetlerin sayısı beni şaşırtmıştı" diyerek kıyafet masraflarının yüksekliğine dikkat çekmişti.

Tasarımcılar, first lady'lere kıyafet bağışında bulunabiliyor. Örneğin, Jill Biden'ın 2021'deki yemin töreninde giydiği elbise, tasarımcı Alexandria O'Neil tarafından "first lady Jill Biden onuruna" hediye edilmişti.

İngiltere'de kıyafet bağışı tartışması

İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer'ın eşi Victoria’nın kıyafet bağışlarını kabul etmesi, ülkede tartışma başlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Başbakan'ın eşi için İşçi Partisi bağışçısı Lord Waheed Alli tarafından alınan kıyafetleri beyan etmemesini savunarak, diğer ülkelerde liderlerin vergi mükelleflerinin finanse ettiği bütçelere sahip olduğuna dikkat çekti.

Lammy, özellikle ABD başkanlarının büyük bütçelerle kıyafetlerini finanse ettiğini belirtti.

Fransa ve Almanya'da giyim politikaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, Louis Vuitton gibi markalardan ödünç kıyafetler alarak kamuoyu önüne çıkıyor.

Devlet tarafından finanse edilen bir kıyafet bütçesi olmasa da bu ödünç kıyafetler, kendisinin resmi görevlerini yerine getirirken lüks bir imaj çizmesine olanak sağlıyor.

Almanya'da ise bakanların kuaför ve makyaj masrafları nedeniyle 2023'te eleştirilmesine rağmen, kıyafet için özel bir fon bulunmuyor.

Kıyafetler güç gösterisi mi?

Dünya liderleri ve eşlerinin kıyafet seçimleri sadece moda ile ilgili değil, aynı zamanda bir güç ve prestij göstergesi olarak da algılanıyor. Bu nedenle, kıyafetlerin nasıl finanse edildiği ve bu konudaki uygulamalar, liderlerin kamuoyu gözündeki duruşlarını da etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.