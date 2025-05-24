Veliaht Prens Selman'dan 'Vizyon 2030' adımları! Suudi Arabistan'daki 73 yıllık alkol yasağı 'kalkıyor'

Suudi Arabistan, 73 yıllık alkol yasağını kısmen kaldırma kararı alarak tarihî bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülke, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünde sürdürülen “Vizyon 2030” planı kapsamında radikal bir dönüşüm sürecine giriyor.

Suudi Arabistan basınından Saudimoments'ın haberine göre; 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle birlikte, 600 turistik lokasyonda belirli kurallar çerçevesinde alkol satışı yapılabilecek. Böylece, 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan, uluslararası ziyaretçilere daha esnek bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre alkol içeriği yüzde 20’yi aşmayan içkiler, sadece ruhsatlı ve denetimli alanlarda satışa sunulabilecek. Alkol satışı yapılmasına izin verilen yerler arasında 5 yıldızlı oteller, lüks tatil köyleri, diplomatik temsilcilikler, yabancılar için ayrılmış konut bölgeleri ve Neom, Sindalah gibi yeni nesil turizm merkezleri bulunuyor.

Kararın alınmasında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinde turizm alanında elde edilen başarıların etkili olduğu belirtiliyor. Suudi yetkililer, alkol satışının sıkı denetim altında gerçekleşeceğini ve uygulamanın İslami değerlere aykırı olmayacak şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, ülkeye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin artması ve turizm gelirlerinde ciddi bir yükseliş yaşanması bekleniyor.