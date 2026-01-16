Venezuela ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela ekonomisinin 2025 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı. VTV'nin haberine göre Rodriguez, başkent Caracas'ta bulunan Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin son 19 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini söyledi.

Rodriguez, 2025 yılına ilişkin büyüme oranının yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, Venezuela'nın Latin Amerika'nın öne çıkan ekonomileri arasında yer aldığını ifade etti.

"Bir damla bile akaryakıt ithal etmedik"

Ekonomiye yönelik yasal düzenlemelere de değinen Rodriguez, Organik Hidrokarbon Yasası'nda değişiklik yapılması amacıyla Meclis'e reform teklifi sunacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, "On yıldır görülmemiş bir başarı elde ettik, ülkeye sağlanan tüm benzin, çalışanlarımızın emeğiyle üretildi ve bir damla bile akaryakıt ithal etmedik" dedi.

Rodriguez, ülkeye giren döviz kaynaklarının yönetimi için iki ayrı fon oluşturulacağını belirterek, bu fonların egemen nitelikte olacağını kaydetti. Kaynak kullanımının şeffaflaştırılması amacıyla yeni bir teknolojik platform kurulmasını talep ettiklerini söyleyen Rodriguez, "Bunlar, iki egemen fondur. Aynı zamanda bu kaynakların kullanımını şeffaflaştıracak, bürokrasiden, yolsuzluktan ve kayıtsızlıktan arındırılmış bir teknolojik platformun oluşturulmasını da talep ettim. Hastaneler, okullar, konutlar ile su, elektrik ve diğer kamu hizmetleri geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

Meclis'te yemin ederek görevi devralmıştı

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı sıfatıyla 5 Ocak'ta Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.