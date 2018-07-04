Venezuela'ya Çin'den 5 milyar dolar kredi

04 Temmuz 2018

Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Venezuela, petrol üretimini artıracak projelerde kullanılmak üzere Çin’den 5 milyar dolar tutarında kredi sağladı. Kredi anlaşması, Venezuela ile Çin arasında bugün Pekin’de gerçekleştirilen VII. Yüksek Düzeyli Karma Komisyon Toplantısı sırasında imzalandı.

Venezuela tarafını temsilen Pekin’de bulunan Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa’nın yaptığı açıklamaya göre, Çin Kalkınma Bankası, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın petrol üretimini artırması için gerçekleştirilecek projeler kapsamında kullanılmak üzere 250 milyon dolar tutarındaki doğrudan yatırım desteğini onayladı.

Zerpa, PDVSA’nın başta Orinoco havzası olmak üzere petrol üretim alanlarındaki yatırımlarının finansmanı için Çin’in önümüzdeki haftalarda yaklaşık 5 milyar dolarlık özel kredi daha sağlayacağını açıkladı.