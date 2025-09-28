Vize krizini fırsata çeviren üç ülke, ABD'nin geri çevirdiği nitelikli göçmenler için rekabete girişti

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları, her yıl çalışmak için ülkeye gelen milyonlarca yabancı işçinin de önünü kesti. Yüksek vasıflı işçilerin çalışma vizesi 'H-1B'nin ücreti 100 bin dolara çıkarılırken, Microsoft, Meta, Apple, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin istihdam maliyetleri de katlandı.

Trump vize ücretinin "gerçekten" yüksek vasıflı işçilerin istihdamında kullanılması amacıyla artırıldığını savunurken uzmanlar bu adımın iş gücü piyasasını zayıflatacağını öngörüyor.

Öte yandan ABD'nin yüz çevirdiği nitelikli göçmenlere Almanya ve İngiltere'den "kapımız açık" mesajı gelirken, Kanada'nın da harekete geçtiği öğrenildi.

Kanada nitelikli göçmenlere "teklif" hazırlığında

Kanada Başbakanı Mark Carney, daha önce H-1B vizesi almış kişileri çekmek için büyük bir fırsat oluştuğunu belirterek bu çalışanların çoğunun teknoloji sektöründe olduğunu ifade etti.

Carney, Kanada hükümetinin göç stratejisini gözden geçirirken küresel yetenekleri işe almak için "net bir teklifte bulunacağını" söyledi.

Almanya ve İngiltere'den "kapımız açık" mesajı

Almanya'nın Hindistan Büyükelçisi Philipp Ackermann, kendini yetenekli gören Hintli işçiler için yeni adres olduklarını belirterek "Almanya, istikrarlı göç politikaları ve BT, yönetim, bilim ve teknoloji alanlarında Hintliler için sunduğu harika iş fırsatlarıyla öne çıkıyor. Kariyerinde ilerlemek isteyen Almanya'ya gelsin" demişti.

İngiltere de ABD'ye ulaşmak için ekstra engellerle karşılaşan vasıflı işçiler için alternatif olabileceğini açıklamıştı.

Teknoloji devleri sessiz

Trump'ın vize zammı hamlesi bilgisayar programlama, mühendislik ve diğer rollerde yetenekli göçmenlerin peşinde olan şirketler için hayal kırıklığı ve kafa karışıklığı yaratsa da henüz karara net bir itiraz gelmedi.