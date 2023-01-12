Vladimir Putin küplere bindi: Canlı yayında herkesin önünde azarladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023'ün ilk yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sırasında kameraların önünde oldukça ilginç anlar yaşandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov'a savunma sanayisindeki sözleşmeleri soran Putin, sinirlendi.

Putin'in sinirlendiği an

Rus devlet ajansına ait RIA Novosti tarafından servis edilen görüntülerde Putin, sözleşme işlerinin neden uzun sürdüğünü sordu.

"Neden aptalı oynuyorsun?"

Her şeyin yolunda olduğu yanıtını alan Putin adeta küplere binerken karşısındaki isme "Endüstri liderleriyle görüştüm ortada hiçbir sözleşme yok. Manturov neden aptalı oynuyorsun" sözleri ile tepki gösteriyor.