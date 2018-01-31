Volkswagen'da egzoz skandalı sonrası ilk kurban

31 Ocak 2018

Alman otomotiv devi Volkswagen, insanlar ve maymunlar üzerinde egzoz gazı solutarak yaptırdığı deneyin gün yüzüne çıkması üzerine holdingin Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Thomas Steg'i hastalık raporuyla izne çıkarttı.

Şirketin CEO'su Matthias Müller, Steg'in "tüm sorumluluğu üstlendiğini" bildirdi. Müller, testlerin ahlak dışı, itici ve utanç verici olduğunu belirterek "Bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağız" dedi

Deutsche Welle'nin haberine göre, Volkswagen'dan yapılan açıklamada "Yaşanan olaylar tam olarak aydınlığa kavuşturuluncaya dek Steg'in görevlerinden alındığı” belirtildi.

New York Times gazetesi, geçen hafta yayımladığı haberde, ABD'deki bir deneyde maymunlara Volkswagen aracından çıkan egzoz gazlarının solutulduğunu bildirmişti. Geçen Pazar günü de söz konusu konsorsiyumun insanlar üzerindeki benzer testleri finanse ettiğine dair haberler yayımlanmıştı.

Alman Bild gazetesi, Steg'in Mayıs 2013'ten bu yana hayvanlarla testler yapılacağından haberdar olduğunu ve ABD'deki deneyler konusunda bilgilendirildiğini yazdı. Gazeteye açıklamada bulunan Steg, "duruma kararlı bir biçimde müdahalede bulunmadığı için son derece kızgın olduğunu" söyledi ve "Hayvanlar ve insanlarla bu tür testlerin yapılmaması gerekirdi" dedi.

AB: Şoke olduk

Öte yandan egzoz gazlarının test edilmesine yönelik eleştiri dalgası durulmuyor. Avrupa Birliği, olay nedeniyle "şoke olduğunu" açıkladı ve ulusal hükümetleri bu konuda girişimde bulunmaya davet etti.

AB Endüstri Komiseri Elzbieta Bienkowska, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlar ve maymunlar üzerinde dizel emisyonu testi yapmak etik değil: Bu durum 21'inci yüzyılda hiçbir Avrupalı şirket için kabul edilemez. Bu, birkaç bireyin hatası mı yoksa şirket kültüründeki sistematik bir sorun mu? Sıfır emisyona yatırım yapma zamanı" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, haberler nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını ve bu tür testlerin yapılması için sipariş verilmiş olmasının her türlü ölçünün yitirilmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Çevre Bakanı Barbara Hendricks de testleri "sorumsuzluk" olarak niteledi ve Brüksel'i otomobil endüstrisine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Alman otomotiv devlerine deney suçlaması