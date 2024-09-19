Wall Street'in büyük bankaları açıkladı: Fed'den beklentiler şekilleniyor

ABD Merikez Bankası (FED) eylül ayı Para Kurulu Toplantısı'nın ardından faizleri 50 baz puan indirdi. FED politika faizini, yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Böylece banka 4 yılın ardından gevşeme döngüsüne adım attı.

Gevşeme döngüsüne giren Fed cephesinden gelen mesajlar piyasa aktörleri tarafından irdelenirken, Wall Street'in büyük bankaları da Fed'in para politikası patikasındaki gelecek durakları analiz etmeye başladı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Bank of America Research ve Goldman Sachs, Fed'in 4 yıl aradan sonra faiz oranını indirmesinin ve 50 baz puan gibi güçlü bir indirim yapmasının ardından faiz beklentilerini revize etti.

Bank of America, Fed'in 2024'ün geri kalanında faizi 75 baz puan ve 2025'te 125 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5 seviyesinden 2,75-3 seviyesine indireceğini tahmin etti.

Dahö önce Fed'in 2025'te her çeyrek dönemde faiz indireceğini öngören Goldman Sachs ise bu beklentisini Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar her toplantıda 25 baz puan indirim yönünde değiştirdi.

Faiz indirimi devam edecek mi?

BlackRock ise Fed'in faiz indirimlerinin 2 yıl boyunca devam etmesini bekliyor.

BlackRock Küresel Yatırım Ekibi Başkanı Rick Rieder, Fed'in faizleri 50 baz puan düşürme kararından çıkarılacak en önemli sonucun, merkez bankasının önümüzdeki iki yıl boyunca faizleri sürekli olarak düşüreceği olduğunu savundu.

Rieder, sabit getirili varlıkların bu hareketten fayda sağlayacağını, ancak bunun düz bir çizgi şeklinde olmayacağını ifade etti.