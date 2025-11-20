Walmart tahminlerini yeniden yükseltti: Satışlar beklentiyi aştı

Walmart, üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yıllık gelir ve kâr tahminlerini ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Şirketin çeyrek dönem geliri yüzde 5,8 artarak 179,5 milyar dolara ulaştı ve piyasanın 177,43 milyar dolarlık beklentisini aştı.

ABD'de çevrim içi ve fiziksel mağazalardaki karşılaştırılabilir satışlar yüzde 4,5 yükselerek öngörülen yüzde 3,8'in üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş hisse başına kâr 62 sent olarak kaydedildi.

Walmart+ üyeliğinin katkısı büyük

Walmart, yıllık net satış büyüme öngörüsünü yüzde 4,8-5,1 aralığına, düzeltmiş hisse başına kâr hedefini ise 2,58-2,63 dolar bandına çıkardı. Artan enflasyon nedeniyle tüketicilerin bütçe zorlandığı dönemde Walmart'ın düşük fiyat stratejisi, hem düşük gelirli müşterileri hem de giderek daha fazla yüksek gelirli tüketiciyi çekmeye devam ediyor. Şirket, yıllık 98 dolarlık Walmart+ üyeliğinin büyümeye güçlü katkı sunduğunu belirtti.

Walmart ayrıca hisse senedi kotasyonunu 9 Aralık'ta New York Borsası'ndan Nasdaq'a taşıyacağını duyurdu. CFO John Rainey, bu kararın 'insan odaklı ve teknoloji destekli' uzun vadeli stratejiyle uyumlu olduğunu ifade etti. Şirket geçtiğimiz hafta John Furner'ı CEO olarak atamıştı.

Teknoloji yatırımlarını artıran Walmart'ın, stok yönetimi, talep tahmini, arama ve reklamcılık gibi alanlarda yapay zekayı daha yoğun kullanmayı hedeflediği bildirildi. Çeyrek dönemde reklam gelirleri yüzde 53 artarken, e-ticaret tarafında pazar payının genişlediği ve teslimat hızının iyileştiği açıklandı. Görevden ayrılacak olan CEO Doug McMillon, e-ticaret performansının çeyreğin 'parlak noktası' olduğunu vurguladı.