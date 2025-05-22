Washington'da İsrail Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını hedef alan silahlı bir saldırı gerçekleşti. Olayda 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel yetkililer, saldırının saat 21.00 civarında Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleştiğini belirtti.

"Şüphelinin 'Özgür Filistin' şeklinde bağırdığı ortaya çıktı"

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith, olayla ilgili yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki Elias Rodriguez isimli bir şüphelinin gözaltına alındığını ve şahsın Illinois eyaletine bağlı Chicago nüfusuna kayıtlı olduğunu açıkladı. Smith, gözaltı işlemi sırasında şüphelinin "Özgür Filistin" şeklinde bağırdığını aktardı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Olayı aktif bir şekilde araştırıyor ve daha fazla bilgi paylaşmak için çalışıyoruz. Lütfen kurbanların aileleri için dua edin. Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olay yerine ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve yetkililer de geldi.

Kapsamlı soruşturma başlatıldı

Noem, saldırı sonucu İsrail Büyükelçiliği’nde görevli iki çalışanın hayatını kaybettiğini duyurdu. FBI’ın olayla ilgili olarak nefret suçu ve terör bağlantısı ihtimaliyle kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Saldırıya tepkiler geldi

Silahlı saldırı hakkında Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını' ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte" ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon X üzerinden, saldırıyı 'antisemitik terör eylemi' olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı 'güçlü bir şekilde' harekete geçmesini istedi.