WhatsApp'ta gizli konum kaydı iddiası: Uzmanından dikkat çeken analiz

Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların, kullanıcıların paylaşmadığı halde konum bilgilerini de barındırdığını öne sürdü. Daniel, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, iPhone 12 Pro Max üzerinde gerçekleştirdiği adli incelemeye dair bulgularını paylaştı.

Uzman, WhatsApp üzerinden yapılan bir yazışmanın metadatasını incelemesi sırasında, karşı tarafın konum bilgilerinin de kaydedildiğini iddia etti. Daniel, konum verisinin ne kendisi ne de mesajı gönderen kişi tarafından talep edilmediğini, buna rağmen telefonun bu bilgiyi otomatik olarak depoladığını savundu.

Bu verileri doğrudan kendi cihazından aldığını belirten Daniel, "Bu, WhatsApp'ta sohbet ederken konumunuz açık durumdaysa, başka bir kişinin cihazında adli görüntüleme işlemi gerçekleştirildiğinde konumunuzun bu cihazdan elde edilebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Daniel'e göre WhatsApp'ın metadatası yalnızca konum bilgisiyle sınırlı değil. Bir grubun kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğu, gruptan kimlerin ayrıldığı gibi verilerin, kişi gruptan çıkmış olsa bile kayıt altında kaldığını ileri sürdü. Uzman, söz konusu verilerin olası bir soruşturma sürecinde kullanıcılar hakkında detaylı bilgi sunabileceğini söyledi.

Ayrıca cihazdaki her bir fotoğraf, video, ses kaydı ve ekran görüntüsünün oluşturulduğu anda GPS verilerini içerdiğini vurgulayan Daniel, "Telefon, her bir medya dosyası için otomatik olarak GPS koordinatlarını kaydediyor. Bu, soruşturmacıların fotoğraf çektiğiniz, video kaydettiğiniz, ekran görüntüsü aldığınız veya cihazda herhangi bir medya oluşturduğunuz anda tam olarak nerede olduğunuzu belirleyebilecekleri anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Daniel'e göre bu kapsamlı metadata, kişilerin hareketlerini ve davranışlarını yüksek doğrulukla takip edebiliyor. Uzman, telefonun ayrıca URL kayıtlarını, kullanıcı adlarını, şifreleri ve cihaza yüklenen uygulamalara ilişkin bilgileri de sakladığını iddia etti.

WhatsApp mesajlarında olduğu gibi iPhone mesajlarında da gönderim anında tam konum bilgisinin kaydedildiğini savunan Daniel, "Her uygulama izler bırakıyor. Her mesaj metinden daha fazlasını taşıyor. Bu analiz işlemi, jailbreak yapılmasa bile soruşturmacıların konum, şifre, grup bilgileri, mesaj geçmişleri ve uygulama faaliyetlerine ulaşabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

WhatsApp'ın yanıtı

Uzman tarafından gündeme getirilen iddialar üzerine WhatsApp'a gönderilen sorulara verilen yanıtta, şirket şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız ve topladığımız bilgi türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sunmak için belirli bilgilere ihtiyacımız var ve bu bilgiler olmadan size hizmetlerimizi sunamayız. Örneğin, hizmetlerimizi kullanmak için bir hesap oluşturmak üzere cep telefonu numaranızı vermeniz gerekiyor."

WhatsApp ayrıca, bazı özelliklerin kullanılabilmesi için ek bilgi toplamanın gerekli olabileceğini belirterek, "Bu tür bir bilgi toplama işlemi hakkında uygun şekilde bilgilendirilirsiniz. Bir özelliği kullanmak için gerekli bilgileri sağlamamayı tercih ederseniz, bu özelliği kullanamazsınız. Örneğin, cihazınızdan konum verilerinizi toplamamıza izin vermezseniz, konumunuzu kişilerinizle paylaşamazsınız" ifadelerini kullandı.

Ancak şirket, iddia edilen "izin alınmadan konum bilgisi toplama" konusuna doğrudan yanıt vermedi.