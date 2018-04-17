WSJ: ABD, Suriye'de Arap gücü kurmayı planlıyor

17 Nisan 2018

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DEAŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak üzere Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını yazdı.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığı ve Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı kaydedildi.

"ABD, Arap ülkelerinden finansman ve asker isteyecek"

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki birçok kişi askerlerin geri çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediliyor.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.

Öte yandan askeri yetkililer, ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önünde bazı engellerin bulunduğunu söyledi. Habere göre, bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin halihazırda Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.

WSJ, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Beyaz Saray: Trump askerleri çekmekte ısrarlı