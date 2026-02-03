X’in Fransa ofisine operasyon: Ofislerde arama yapıldı

Fransa, milyarder iş adamı Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in Paris'teki ofisine operasyon düzenledi.

Operasyon, savcılığın siber suçlar birimi tarafından Europol ve Fransız polisinin yardımıyla yürütülürken, soruşturmanın ise bir Fransız milletvekilinin savcılığa başvurması ile geçen yılın başında başlatıldığı öğrenildi.

Artık X'i kullanmayacaklar

İddiaya göre, X algoritmaları bazı içerikleri kayırırken bazılarını geri planda bırakıyordu.

Operasyon sonrası Paris savcılığı iletişim için artık X platformunu kullanmayacağını, resmi açıklamaların MSFT’ye ait LinkedIn ve META’ya ait Instagram üzerinden paylaşacağını duyurdu

Algoritma endişeleri ve aramaların içeriği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.