X’in Fransa ofisine operasyon: Ofislerde arama yapıldı
Fransa, X platformunun Paris ofisine algoritmaların taraflı çalıştığı iddiasıyla operasyon düzenledi. Bir milletvekilinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyona Europol de destek verirken, Paris Savcılığı operasyondan sonra resmi iletişim için X'i kullanmayacağını açıkladı.
Fransa, milyarder iş adamı Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in Paris'teki ofisine operasyon düzenledi.
Operasyon, savcılığın siber suçlar birimi tarafından Europol ve Fransız polisinin yardımıyla yürütülürken, soruşturmanın ise bir Fransız milletvekilinin savcılığa başvurması ile geçen yılın başında başlatıldığı öğrenildi.
Artık X'i kullanmayacaklar
İddiaya göre, X algoritmaları bazı içerikleri kayırırken bazılarını geri planda bırakıyordu.
Operasyon sonrası Paris savcılığı iletişim için artık X platformunu kullanmayacağını, resmi açıklamaların MSFT’ye ait LinkedIn ve META’ya ait Instagram üzerinden paylaşacağını duyurdu
Algoritma endişeleri ve aramaların içeriği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.