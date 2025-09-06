Yaşamın köküne ışık tutabilir! Uzaydan getirilen taşta bilinmeyen mineral keşfedildi

Bilim insanları, Japonya’nın 2020’de Dünya’ya getirdiği Ryugu asteroidi örneklerinde çarpıcı bir keşif yaptı.

ScienceAlert'de yer alan habere göre; Hayabusa2 uzay aracı tarafından toplanan sadece 5,4 gramlık malzemenin miligram düzeyindeki parçaları üzerinde yapılan analizlerde, daha önce Dünya’da hiç rastlanmamış bir mineral tespit edildi.

X-ışını analiziyle keşif

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Stony Brook Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, Ryugu’dan gelen iki küçük tanecik X-ışını görüntüleme teknikleri ile incelendi.

Analizlerde fosfor, sülfür, silikon, kalsiyum, demir, manganez ve selenyum gibi elementlerin yanı sıra fosforun farklı formları belirlendi.

Bunlardan biri insan kemiklerinde ve dişlerinde bulunan mineral iken, diğeri Dünya’da bulunmayan nadir bir fosfit bileşiği oldu. Daha sonra yapılan ileri incelemelerde bu maddenin hidratlı amonyum magnezyum fosfor (HAMP) olduğu anlaşıldı.

"Dünya’da yaşamın kökenine işaret"

HAMP, Dünya’da bulunan struvite mineraline benzer yapısıyla dikkat çekiyor. Struvite, biyolojik süreçlerle bağlantılı olup böbrek taşlarının da temel bileşenlerinden biri.

Astrobiyolog Matthew Pasek, Nature Astronomy dergisinde yayımlanan değerlendirmesinde, “Ryugu örneklerinde HAMP bulunması, Dünya’daki yaşamın kökeninde dış uzaydan gelen maddelerin rolüne işaret ediyor” dedi.

Evrensel arşiv niteliğinde

Gezegenimizde jeolojik süreçler nedeniyle ilkel kayıtlar silinirken, Ryugu gibi karbonlu asteroitler bozulmadan kaldı. Bu yüzden bilim insanları, her taneyi erken Güneş Sistemi’nin kimyasal arşivi olarak görüyor.

Araştırmanın sonuçları Geosciences dergisinde yayımlandı.