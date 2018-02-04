Yatırımcılardan "kadın istihdamı" manifestosu

04 Şubat 2018

Dünyanın önde gelen yatırımcıları, kadınların şirket yönetimlerinin en az yüzde 30'unu oluşturması için çalışma yürüten İngiltere merkezli 30% Club (Yüzde 30 Kulübü) kampanyasına üye olduklarını açıkladı.

CNN Money'nin haberine göre, BlackRock, JPMorgan Varlık Yönetimi, Aviva Investors ve Japonya Hükümet Emekli Maaşı Yatırım Fonu gibi kurumların da aralarında olduğu 27 fon, 30% Club kampanyasına imza atarak üye oldu.

Açıklama, Londra Borsası'nda önceki gün düzenlenen törende yapıldı. Törene, Uniliver CEO'su Paul Polman ve İngiltere'nin kadınlardan sorumlu Bakanı Victoria Atkins de katıldı.

27 fon, yaptıkları ortak açıklamada, "Yönetim Kurulu'nda bir çeşitlilik olduğuna dair bir kanıt olmadığı durumlarda, yönetim kurulu başkanı'nın yeniden seçilmesine veya aday olmasına karşı oy kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

30% Club yöneticilerinden Emma Howard Boyd da, "Artan çeşitlilik, 2018'de iş dünyasının ayakta kalması için gerekli. Yönetimdeki çeşitlilik politikalarıyla ilgilenen şirketler, güçlü mali kararlar alıyor" dedi.

IMF tarafından 2016'da Avrupa çapında 2 milyonu aşkın şirkette yapılan bir araştırma, kadınların yönetimde yer aldığı şirketlerin mali kazanımlarda daha başarılı olduğunu ortaya koymuştu.