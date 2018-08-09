Yemen’de okul otobüsü bombalandı: 46 ölü
Yemen’de Sa’ada kentinde okul otobüsünün de bulunduğu bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 46 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri sivillerin bulunduğu pazar yerine saldırdı.
Saldırı sırasında pazar yerinde bulunan okul otobüsü de hedef alınınca çoğu çocuk 46 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi yaralandı. Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü(ICRC), Sa’ada şehrinin Zahyan bölgesine yapılan saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini doğruladı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü(ICRC) Yemen ofisi yaptığı yazılı açılamada, “Onlarca insan ve bir otobüs dolusu çocuk Sa’ada’nın Zahyan bölgesinde saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı. ICRC ekiplerinin hastanelerde yaralılara müdahale edilmesine yardım ettikleri açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF), “Öldürülen çocuklar hakkındaki raporları endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan Resmi Basın Merkezi, koalisyon güçlerinin sadece askeri varlıkları hedef aldıklarını savunarak Yemenli isyancı Husileri sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı.
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Kaynak: İHA