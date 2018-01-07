ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Yemen'de Suudi uçağı düştü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı.

Yemen'de Suudi uçağı düştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husiler ise uçağın kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.