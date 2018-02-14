Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'dan erken seçime "hayır"

14 Şubat 2018

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkında dün polisin yaptığı "Başbakan'ın rüşvet aldığına dair yeterli delil var" şeklindeki açıklamaları reddederek, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin sağlam olduğunu ve erken seçime gidilmeyeceğini söyledi.

Başkent Tel Aviv'deki bir konferansta yaptığı konuşmada Netanyahu, "Bakanlar, milletvekilleri, liderler, sizlere sesleniyorum. Bizler İsrail devletinin çıkarı için çalışıyoruz ve sizi temin ederim ki koalisyon istikrarlı" dedi.

İsrail polisinin hakkında sunduğu yolsuzluk dosyasını "İsviçre peyniri boşluklarla dolu" sözleriyle eleştiren Netanyahu, "Hiç kimse, ben veya bir başkası sandığa gitmeyi düşünmüyor. Bizler, sizlerle İsrail devleti ve vatandaşlarının çıkarı için mevcut hükümetin görev süresi dolana kadar çalışacağız" diye konuştu.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan Yahudi Evi Partisi'nin lideri ve Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Natanyahu hakkındaki polis raporunun ardından yaptığı açıklamada, "Bu miktarlarda bu kadar uzun süre boyunca hediye kabul etmek İsrail vatandaşlarının beklentileri ile uyuşmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de bir sonraki seçimlerin 2009 yılında yapılması planlanıyor.

Netanyahu'ya rüşvetten yeniden soruşturma talebi

Kaynak: AA