Yunan Bakan: Türk askerler Yunanistan'da yargılanabilir

05 Ocak 2018

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinin Yunanistan'da yargılanmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı söyledi.

Deutsche Welle'nin haberine göre Kontonis, bunun mümkün olabilmesi için Türkiye'nin öncelikle resmi bir talepte bulunması gerektiğini, ancak şu ana kadar iki kez askerlerin Türkiye'ye iadesi yönünde talep geldiği göz önüne alındığında bunun pek olası görünmediğini belirtti.

Askerlerin başka bir ülkede işledikleri bir suçtan Yunanistan'da yargılanıp yargılanamayacaklarının araştırıldığını söyleyen Yunan Bakan, ''Başbakan Aleksis Çipras askerlerin adil bir biçimde yargılanmalarını istiyor'' diye konuştu.

Askerlerin Türkiye'ye iadesinin söz konusu olmadığını kaydeden Bakan, yargılamanın mümkün olması halinde söz konusu davanın Yunan ceza kanuna göre görüleceğini söyledi.

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