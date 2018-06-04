e-DÜNYA
25 °C

Yunanistan'a kaçan 4 darbeci asker tahliye edildi

Yunanistan'a kaçan 4 darbeci askerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'a kaçan 4 darbeci asker tahliye edildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yunanistan'da nezarethanede tutulan 4 darbeci asker 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika darbe yunanistan fetö

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.