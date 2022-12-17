Yunanistan'da eylem
Yunanistan’ın başkenti Atina'da işçi, memur ve öğrenciler, hayat pahalılığına dikkati çekmek için eylem yaptı.
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Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı sendika kuruluşu Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan eylemciler, ülkede hayat pahalılığını protesto etti.
Meclis genel kurulunda 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada düzenlenen eylemde, maaşların artırılması istendi.
2023 bütçesinin, bu akşam Parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.
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