Yunanistan'da hükümet krizi

13 Ocak 2019

Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos, Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyerek, koalisyon hükümetinden çekilmelerinin ardından izleyecekleri yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komşu ülkenin yeni ismindeki "Makedonya" ifadesinin kabul edilemez olduğunu ve Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na karşı olduklarını yineleyen Kammenos, "Bir üyemiz partiden ve koltuğundan istifa eder ve Prespa Anlaşması lehine oy verirse, onu kınayamam. Ama koltuğunda kalır ve oy verirse, bizim aramızda yeri yok" dedi.

Kammenos, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini ifade ederek, "Eğer, hükümete güvenoyu verirsek, Prespa Anlaşması'na destek vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Oylama perşembe günü

Çipras ile görüşmesinin ardından Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Yunan hükümet kaynaklarına göre, hükümette yalnız kalan Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın talep edeceği güvenoyu salı günü meclise gelecek ve perşembe günü oylanacak.

Çipras, dört gün önce verdiği mülakatta, güvenoyu ile mecliste salt çoğunluğu kazanamasa da anayasal olarak göreve devam etmesinde bir sorun olmadığını, bunun yine de siyasi bir problem oluşturacağını belirterek erken seçime gidilebileceğini açıklamıştı.

Prespa bu ay meclise gelecek

Yunan Başbakan'ın gündemindeki bir diğer önemli konu ise koalisyonda ayrılığa yol açan Makedonya ile varılan Prespa Anlaşması'nın mecliste onaylanması olacak. Çipras, ocak ayı içinde anlaşmanın meclise getirileceğini ifade etmişti.

Makedonya Meclisi anlaşma doğrultusunda ülkenin adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirecek gerekli anayasal düzenlemeleri mecliste cuma günü onaylamıştı.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

İsim sorunu NATO üyeliğini engelliyor

Öte yandan Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Kaynak: AA