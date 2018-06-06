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Yunanistan'da “Makedonya Yunanistan’dır” mitingleri

Yunanistan ve Makedonya arasındaki “isim sorunu” çözüme yaklaşırken Yunanistan’da “Makedonya Yunanistan’dır” mitingleri düzenlendi.

Yunanistan'da “Makedonya Yunanistan’dır” mitingleri
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Makedonya ve Yunanistan arasındaki Makedonya Cumhuriyetinin isminin değiştirilmesine ilişkin sorun çözüme yaklaşmışken Yunanistan’da protestolar patlak verdi. Yunanistan’ın 20 şehrinde “Makedonya Yunanistan’dır" mitingleri düzenlendi.

Mitinglere katılan binlerce gösterici, Yunanistan bayrakları sallayarak komşu ülkenin isminde “Makedonya” kelimesinin de bulunduğu bileşik yeni bir isim getirilmesine karşı sloganlar attı. Gösterilere hükümeti ortağı ANEL partisinden bazı milletvekilleri ile muhalefet parti milletvekilleri ve papazlar da katıldı. 

Yunanistan, ülkede "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle, Makedonya’nın isminin değiştirilmesini talep ediyor. Ülkeye getirilmesi önerilen yeni isimler arasında "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" isimleri bulunuyor. 

Kaynak: İHA

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