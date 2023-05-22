Yunanistan'da yeniden seçim yolu görünüyor

Yunanistan'ın iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin Pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerini önde tamamlamasına rağmen tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamamasının ardından, başbakan Kyriakos Mitsotakis koalisyon hükümeti kurmayacağını ve 25 Haziran'da yeni bir seçim yapılmasını umduğunu açıkladı.

Sayımın büyük bölümü tamamlanırken, muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi oyların %40.8'ini, ülkeyi 2015'ten 2019'a kadar yönetmiş olan radikal sol Syriza ise oyların %20.1'ini aldı.

Yunanistan içişleri bakanı Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamentoda 145 sandalye elde ederek gereken salt çoğunluğun 6 sandalye ile kaçıracağını öngördü.

Seçime kadar geçici hükümet yönetecek

Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanı Kyriakos Mitsotakis, tek başına hükümet kurmak istediğini daha önce ifade etmişti.

Yunanistan cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou en çok oy alan üç partiden Yeni Demokrasi, Syriza ve Sosyalist PASOK'a hükümet kurmak için sırayla üçer gün süre tanıyacak.

Seçime kadar ülkeyi cumhurbaşkanının atadığı geçici hükümet yönetecek.