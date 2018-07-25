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Yunanistan'daki faciada ölü sayısı 79'a yükseldi

Atina'da meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 79'a çıktı.

Yunanistan'daki faciada ölü sayısı 79'a yükseldi
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Yunanistan'ın Atina kentinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi. 

Daha önce Yunan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, Atina yakınlarındaki yangınlarda en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 157 kişinin yaralandığını bildirmişti. Bu açıklamadan sonra akşam saatlerine doğru ölü sayısı 74 olarak güncellenmişti.

Öte yandan bu, ülkede 2007'den bu yana en ölümcül yangın sezonu oldu. 2007'de ülkenin güneyindeki Evia adasındaki orman yangınlarında 77 kişi ölmüştü.

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