Yunanistan'daki yangın faciasının sebebi belli oldu

26 Temmuz 2018

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Mati bölgesindeki yangında yaralanan ve Atina KAT Hastanesi’nde tedavi altına alınan 73 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde de ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe edildiği belirtildi. Yangından etkilenen Rafina ve Mati bölgelerinde yaralananlardan 60’nın Attika bölgesindeki 6 hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 11’inin durumunun da ağır olduğu kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 100’den fazla kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

"Yangın kopan elektrik kablosundan çıktı”

Yunanistan’da yaşanan yangın faciasının yaraları sarılmaya çalışılırken, yangın bölgesindeki Pendelli'nin Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, 83 kişinin ölümüne ve 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan yangının, Pendelli bölgesideki Dau dağında Yunan Elektrik Teşkilatına (DEH) ait enerji hatlarının kopması sonucunda çıktığını söyledi.

Stergiyu, özel bir radyoya yaptığı açıklamada, yangın başladığında Pendelli Dağı'na ilk giden kişinin kendisi olduğunu belirterek, “Orada, kopmuş halde yerde DEH’ye ait elektrik kabloları gördüm. İnanıyorum ki, yangın oradan başladı.” dedi.

Yangının kısa sürede çevreye yayıldığını anlatan Stergiyu, “Yangın adeta bir atom bombası gibi patladı. İlk önce alevlerin Dionisos bölgesine doğru ilerleyeceğini tahmin ettik. Ancak, rüzgar nedeniyle yön değiştirdiğinde artık kontrol edilmesi mümkün değildi.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA