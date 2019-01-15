Zarif: Kimse Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez

15 Ocak 2019

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerini kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Zarif, Bağdat temaslarının ardından geldiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile İran-IKBY Ticaret Konferansı'na katıldı. Zarif, burada yaptığı konuşmada, ikili ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak ile iyi ticari ilişkilere sahip olduklarını aktaran Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. İki ülke ve millet arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz." dedi.

Irak'ta çifte gümrük uygulamasına dikkati çeken Zarif, uygulamanın kaldırılması konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve sorunun çözümünün ticari ilişkilerde olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Zarif, Irak-İran sınırında "ortak ticaret merkezi" açmayı planladıklarını belirterek, "Burada beraber ham madde ve ürünlerimizi hem Irak ve İran'a hem de diğer ülkelere göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Adil Abdulmehdi hükümetine desteğimiz tam"

IKBY Başbakanı Barzani ise 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki saldırıları ile petrol fiyatlarındaki düşüşün IKBY ekonomisine olumsuz yansıdığını belirtti.

IKBY'de yatırım yapan İranlılara verilmesi gereken ödenekler için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Barzani, "Kötü günleri geri bırakmak üzereyiz. Şüphesiz yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönemde buraya gelen yatırımcıların sorununun çözülmesi için ciddi çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Barzani, İran ile tarihi ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada Adil Abdulmehdi başbakanlığındaki Bağdat hükümetine desteğini yineleyen Barzani, "Adil Abdulmehdi hükümetine desteğimiz tamdır. Bağdat-Erbil arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi için çalışacağız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında önceki gün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA