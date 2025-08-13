Zengezur ile Türkiye lojistikte yeni bir döneme geçiyor
Zengezur Koridoru’nun faaliyete geçmesiyle birlikte Orta Koridor boyunca sağlanacak süre tasarrufları, saatler hatta günler seviyesinde olacak. Bu da bölgesel ticarette yıllık milyarlarca dolarlık ek bir değer yaratacak. Bu değerden en büyük payı ise Türkiye alacak.
Hayati ARIGAN
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza attı. Anlaşma ile kurulacak Zengezur Koridoru'nun işletmesi 99 yıllığına ABD'ye devredildi. Zengezur Koridoru’nun açılması, Orta Koridor’u kısaltarak Türkiye’nin transit yük hacmini ve demiryolu payını artıracak. Bu da Türkiye’yi, Asya ve Avrupa arasındaki ticarette daha stratejik bir konuma taşıyacak.
Türkiye’nin Avrupa-Asya arası transit merkezi olma hedefi
Türkiye için sağlanan somut faydalar arasında transit sürelerin ve maliyetlerin azalması bulunuyor. Orta Koridor’un bazı kısımlarının Zengezur ile kısalması, lojistik süreçleri hızlandıracak ve Türkiye’nin Avrupa-Asya arası transit merkezi olma hedefini pekiştirecek. Ayrıca, Zengezur sayesinde Türkiye’nin Rusya güzergahına olan bağımlılığı da azalacak.
Türk lojistik şirketlerine fırsatlar doğacak
Zengezur ile Türk lojistik şirketlerine artan transit hacmi, demir-kara terminal yatırımı ve hızlı gümrük entegrasyonu, sigorta, güvenlik, jeopolitik risk primleri ve alternatif rota ürünleri gibi doğrudan etkiler ve fırsatları doğacak.
Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, Zengezur Koridoru’nun açılmasının ekonomik katma değer açısından Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacağını söyledi. Türkî Cumhuriyetlerle ticaret hacmi artarken taşıma maliyetlerinin düşeceğini belirten Türkel, “Enerji kaynaklarının (doğalgaz, petrol) Türkiye üzerinden taşınma potansiyeli doğacak. Yerli lojistik ve taşımacılık şirketleri için büyük fırsatlar ortaya çıkacak. Türkiye, İran ve Rusya’yı bypass eden bir koridorla bölgesel rekabette öne geçecek. İran’ın transit üstünlüğü azalacak, Türkiye bu rolü üstlenebilecek” dedi.
Çin–Avrupa taşıma süresi yaklaşık iki hafta kısalabilir
Ülkelerin avantajlarını Türkel şöyle değerlendirdi:
“Türk Cumhuriyetleri, Rusya veya İran üzerinden geçmeden Avrupa pazarına Türkiye üzerinden direkt ulaşma imkânı kazanacak. Çin açısından ise bu hat, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında güvenilir ve hızlı bir alternatif oluşturacak, Çin–Avrupa arasındaki taşıma süresini yaklaşık iki hafta kısaltabilecek. Avrupa’nın özellikle doğu kanadındaki ülkeler için Orta Asya ticareti fırsatı doğacak. Hazar havzasından gelen doğalgaz ve petrolün Türkiye’ye ve Avrupa’ya daha kısa, güvenli bir yoldan ulaşması da enerji güvenliğine katkı sağlayacak.”
Uluslararası Nakliyeciler Derneği ise Zengezur koridorunun açılmasının DÜNYA’ya değerlendirdi.
Türkiye’nin Azerbaycan ve oradan Orta Asya’ya doğrudan kara yolu bağlantısını sağlamasıyla Türk lojistik sektörünün rekabet gücünün önemli ölçüde artacağının belirtildiği değerlendirmede, başlıca katkılar şöyle sıralandı:
l Gürcistan ve İran’a bağımlılığın azalması, böylece mevcut siyasi ve güvenlik risklerinden kaçınılması.
l Taşımacılık maliyetlerinde düşüş ve teslimat sürelerinde kısalma.
l Orta Asya, Kafkasya ve Çin ile ticarette Orta Koridor’un cazibesinin artması ve “Türk Koridoru” olarak konumlanması.
-Türkiye’nin ihracat rotalarının çeşitlenmesi, özellikle Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinden Türki Cumhuriyetlerine erişimin kolaylaşması.
Dilucu Sınır Kapısı büyük projeksiyona hazır mı?
Zengezur Koridoru’nun giriş noktası olacak Dilucu Sınır Kapısı’nın, beklenen yüksek trafik hacmini karşılayamayacağının yer aldığı değerlendirmede, kısa vadede fiziki kapasitenin artırılması, modern gümrük teknolojilerinin entegrasyonu ve süreç analizine dayalı geçiş modeli geliştirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.
Siyasi ve ekonomik ilişkiler pekişecek
Türkiye’nin, Orta Asya ve Türk devletleriyle kara bağlantısı kurularak siyasi ve ekonomik ilişkiler pekiştirileceğini ifade eden Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel,, Türk Devletleri Teşkilatı gibi oluşumların bu sayede daha güçlü hale geleceğine dikkat çekti. Türkiye ile Türk dünyası arasında karayolu ve demiryolu bağlantısının kurulacağını belirten Türkel şunları dedi:
“Türkiye’den Orta Asya’ya ve Çin’e kadar kesintisiz ticaret ve taşımacılık mümkün olacak. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile entegre şekilde çalışması halinde Orta Koridor’un gücü artacak ve Çin’den Avrupa’ya alternatif bir rota ortaya çıkacak. Bu sayede Türkiye, ekonomik kazancın yanında stratejik transit merkez olma konumunu da güçlendirecek; Azerbaycan ise Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye bağlanarak jeopolitik önemini artıracak.”
Türk lojistik firmalarının 6 önceliği
Intermodal terminallere ve antrepo ağlarına yatırım planı hazırlanması (Kars, Mersin, Marmara hattı).
Bakü-Tiflis-Kars ve Azerbaycan/ Georgia operatörleriyle stratejik ortaklık / slot anlaşmaları kurulması.
Dijital gümrük/evrak akışı çözümlerine yatırım - sınır gecikmelerini azaltmak için tek pencere entegrasyonları. Değişen güzergâhlara uygun vagon/teknik çözümler değerlendirilmesi.
Risk yönetimi: Politik/operasyonel risk sigortaları, alternatif rota planları.
Fiyatlandırma stratejisi: Deniz (Süveyş) vs kara/rail (Orta Koridor) maliyetlerini düzenli karşılaştırarak müşteriye zaman-fiyat esnekliği sunulması.
Zengezur koridorunun açılması en çok hangi ülkeye yarayacak?
En büyük faydayı Türkiye ve Azerbaycan görecektir:
-Türkiye: Orta Asya’ya doğrudan kara yolu bağlantısı ile ihracat ve transit ticarette yeni fırsatlar yakalayacaktır. Barış süreci ile Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır kapısının da açılmasıyla Ermenistan’da elbetteki kazanan ülkelerden biri olacak, Türkiye üzerinden AB ülkelerine daha kolay ulaşım imkanı sağlanacak.
-Azerbaycan: Nahçıvan ile ana kara arasındaki kesintisiz ulaşım sağlanacak, Türkiye üzerinden Avrupa pazarına erişim kolaylaşacak.
Hangi ülkelerin dış politikalarını etkileyecek?
-Azerbaycan: Kara bağlantısı güçlenerek bölgesel etkisi artacak.
-Ermenistan: Koridorun kendi topraklarından geçmesi dış politikasında yeni stratejik dengeler yaratacak.
-Rusya: Güney Kafkasya’daki denge politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.
-Çin ve AB ülkeleri: Orta Asya–Avrupa ticareti için daha güvenli ve kısa bir hat kazanacak.