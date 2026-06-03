Zhang Yiming servetini katladı: Asya zenginler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi

Zhang Yiming, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 92,8 milyar dolarlık servete ulaştı. Bu rakamla Çin’in en zengin kişisi konumunu da koruyan Zhang’ın serveti, Mart 2019’daki 13 milyar dolarlık seviyeye kıyasla yaklaşık yedi kat arttı.

TikTok ve yapay zeka etkili oldu

Servetteki yükselişte, ByteDance’in sahibi olduğu TikTok ile şirketin yapay zekâ destekli sohbet botu Doubao önemli rol oynadı. Aylık 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Doubao, Çin’de en yaygın kullanılan yapay zekâ sohbet botlarından biri haline geldi. Şirket ayrıca yılın ilk aylarında ABD'deki faaliyetlerinin bir bölümünü Amerikalı yatırımcılara devretmişti.

Zhang, ilk kez 2025 yılında Çin’in en zengin kişisi unvanını elde etmişti. Daha sonra liderliği kaybetse de 2026 yılında yeniden listenin zirvesine çıktı.

Diğer yandan, Mukesh Ambani'nin serveti 86,9 milyar dolara gerileyerek onu Asya'nın en zengin üçüncü kişisi konumuna düşürdü. Listenin ilk sırasında ise 117,4 milyar dolarlık servetiyle Gautam Adani yer almayı sürdürdü.