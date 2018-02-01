Zuckerberg: Kullanıcılar Facebook'ta daha az zaman geçiriyor

01 Şubat 2018

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, paylaşımlardaki önceliklerde yapılan değişiklikler sonrasında kullanıcıların sitede daha az zaman geçirmeye başladığını söyledi.

BBC'nin haberine göre Zuckerberg, geçen yılın son çeyreğinde kullanıcıların Facebook'ta geçirdiği sürenin yüzde 5 oranında, yani günde 50 milyon saat azaldığını belirtti.

Değişikliklerin uzun vadede olumlu etki göstermesini beklediklerini kaydeden Zuckerberg, değişiklikler sonucu Facebook'ta daha az viral video görüldüğünü ifade etti.

2017'yi "zorlu bir yıl" olarak niteleyen Zuckerberg, Facebook'un siyasi kampanyalardaki rolü ile işletmelerin reklamlarına yönelik sınırlamaları genişletmesine rağmen, beklenenden daha iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Facebook, bir süre önce arkadaşlarla ve aile bireyleriyle etkileşimi artıracak, şirketler, işletmeler ve medya kuruluşlarının içeriklerini sınırlayacak bazı değişiklikleri uygulamaya koymuştu.

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