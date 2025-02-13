14 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil: Peş peşe kar tatili haberleri geldi

Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimi olumsuz etkiledi. Meteorolojik verilere dayanarak alınan kararlar doğrultusunda Karaman, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Bingöl, Hakkari, Niğde, Aksaray ve Nevşehir illerinde eğitime 14 Şubat 2025 tarihinde bir gün süreyle ara verildi.

İşte 14 Şubat'ta okulların tatil edildiği iller

1-Hakkari

Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari’de 14 Şubat 2025 Perşembe günü, il genelindeki okullar, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

2-Niğde

Niğde'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verildi. Tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları, okullar ve özel eğitim kurumları tatil edilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

3-Aksaray

Aksaray’da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitim tüm okullarda tatil edilmiştir. Ayrıca, hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan annelerle kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarına bir gün idari izin verilmiştir.

4-Nevşehir

Nevşehir’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Resmi ve özel okullar, kreşler, anaokulları ve diğer eğitim kurumları tatil edilmiştir. Kamu çalışanları arasında hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar da idari izinli sayılacak.

5-Bingöl

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amaçlı tatil kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatilin 3 gün süreceğini ve öğrencilere dinlenmeleri, kahvaltılarını yapmaları tavsiyesinde bulundu.

6- Sivas

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir amaçlı tatil kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

7-Kırşehir

Kırşehir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Valilik, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ekiplerin yol çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

8-Karaman

Karaman’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, trafik ve güvenlik riskleri nedeniyle tüm resmi eğitim kurumlarında tatil kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

9-Yozgat

Yozgat'ta düşük hava sıcaklığı, buzlanma riski ve yoğun sis nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Valilik, hava koşullarının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak tatil kararını duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile okul öncesi eğitim kurumlarında çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.