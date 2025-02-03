15 başlıklı eylem planı 4 yılda istihdamı ve niteliğini artıracak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, istihdam oranını ve niteliğini artırmak amacıyla 4 yıllık Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlandı. 15 başlıkta toplanan eylem planıyla, işsizliğin 2028’de yüzde 7.5’e, kayıt dışı istihdamın ise yüzde 23.4’e düşürülmesi hedefleniyor. Mesleki ve teknik eğitim veren özel okullara verilen teşviklerin artırılacağı plan kapsamında, reel sektör talebine göre yeni bölümler açılacak.
Ferit PARLAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işgücü piyasalarındaki yapısal sorunları çözerek istihdam oranını ve niteliğini yükseltmeyi amaçlayan 2024-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi’ne göre, eğitimde atılacak adımlar sonucunda işsizliğin 2028 yılında yüzde 7.5’e, kayıt dışı istihdamın ise yüzde 23.4’e düşürülmesi planlanıyor. Strateji ile istihdam oranının 2028 yılında yüzde 52.5’e, işgücüne katılma oranının, 56.7’ye, kadınlarda işgücüne katılma oranının ise yüzde 40.1’e yükseltilmesi de hedefleniyor.
Eylem planına göre: Mesleki ve teknik eğitim veren özel okullara verilen teşvik artırılacak; meslek liseleri, yüksekokullar ve üniversitelerde, reel sektör talebine göre yeni bölümler açılacak; öğretmenler ve öğretim elemanlarına da eğitim verilecek ve ders kitapları günün mesleklerine göre güncellenecek. Ayrıca piyasa talebi ile uyumlu “yükseköğretim” için YÖK devreye girecek; yönetmelikler değiştirilecek; yeni iş olanakları için “sektörel” ve “bölgesel” yol haritaları hazırlanacak; illere göre istihdam eylem planları hazırlanacak; “beceri” ve “beceri açığı” envanterleri çıkarılacak ve okullarda atölye ve laboratuvar yatırımları yapılacak.
Çıraklık ve staj alanlarında da reel sektörün uzun zamandır talep ettiği adımlar atılacak ve staj programları ve destekleri artırılacak, mezunlar için ortak veri tabanı oluşturulacak, öğrencilerin ve işgücünün enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi bilgisi artırılacak, turizm eğitimi güncellenecek ve çıraklık eğitiminde “dijital beceri” önceliklendirilecek…
Reel sektör talebine göre yeni bölümler açılacak
İllerin dinamikleri dikkate alınarak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bölgesel istihdam taleplerine göre bölüm açmaları sağlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim programları; ulusal meslek standartları, ulusal ve uluslararası yeterlilikler, teknolojik gelişmeler ve ikiz dönüşüm doğrultusunda ilgili sektörlerle işbirliği yapılarak hazırlanacak ve güncellenecek.
Eğitim hizmetleri beceriler ekseninde düzenlenerek mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının esnekliği artırılacak. Bu çerçevede programlar işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılamak üzere güncellenecek.
Öğretmenler ve öğretim elemanlarına da eğitim verilecek
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ve Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının yeşil ve dijital dönüşüm gerekliliklerine uyumu sağlanarak ilgili müfredat ve eğitim araçlarına hakimiyetleri artırılacak.Yükseköğretim kurumlarından, öğretim elemanlarına konuya ilişkin eğitim vermeleri talep edilecek.
Öğretmen ve öğrencilerin geleceğin mesleklerine ilişkin farkındalığı artırılacak. Geleceğin meslekleri temalı çalıştaylar bölgesel bazda düzenli olarak gerçekleştirilecek. Geleceğin mesleklerine yönelik hem gençlere hem öğretmenlere ne tür donanımlara sahip olunması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve oluşturulacak yenilikçi modüller ile gençlerin geleceğe daha kolay hazırlanmaları sağlanacak.
Mesleki ve teknik eğitimi veren özel okullara teşvik…
Mesleki ve teknik eğitimde kamu-özel sektör iş birliği artırılacak. Mesleki ve teknik eğitim veren özel okullara yönelik teşviklcr, sektörel ilıtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek sürdürülecek. OSB'ler ve teknoparklar içinde Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri ile meslekî eğitim merkezleri açılacak.
Danışma kurulları marifetiyle özel sektörün, meslek yüksekokullarına katkısının artırılması sağlanacak. OSB'lerde ve teknoparklarda meslek yüksekokulu sayılarının artırılmasına ve meslek yüksekokullarında işletmelerde mesleki eğitim kapsamında eğitim alan öğrenci sayısının artırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yürütülecek.
Ders kitapları güncellenecek
Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde beceri uyumunun geliştirilmesi için gereken bilginin uygun derslere ait ders kitaplarında yer alması sağlanacak.
Ders kitapları hazırlanırken yeşil ve dijital becerilere yönelik içerikler sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla dikkate alınacak. Belirlenen 1 ile 8. sınıflara ait ders kitapları, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde beceri uyumunun geliştirilmesi amacıyla güncellenecek.
Piyasa talebi ile uyumlu yükseköğretim
Yükseköğretim programlarının işgücü piyasası talepleri ile uyumu artırılacak, bu sayede yeşil ve dijital dönüşüme uyum kabiliyeti yüksek işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak.
ÇSGB'nin ve MYK'nın ilgili eylem maddeleri çerçevesinde belirleyeceği yeşil ve dijital dönüşüm gerekliliği olan alanlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.
Atölye ve laboratuvar yatırımları yapılacak
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin atölye, laboratuvar, derslik altyapıları ve donanımları, yeşil ve dijital becerilerin kazandırılabileceği biçimde modernize edilecek.
Yeşil dönüşüm kapsamında firmaların ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün yetiştirilmesi adına atölyelerin teknolojik altyapıları iyileştirilecek ve daha donanımlı hâle getirilmesi sağlanacak.
Bu çerçevede söz konusu altyapı ve donanımlar için Standart Donatım, Standart Mimari Yerleşim Planı ve İhtiyaç Analizi’ne ilişkin çalışmalar yapılacak. Üniversitelerin örgün ve yaygın eğitim kanalları kullanılarak yeşil dönüşüm becerileri yaygınlaştırılacak.
ÇSGB'nin ve MYK'nın ilgili eylem maddeleri uyarınca belirlenecek yeşil ve dijital dönüşüm becerileri ile konuya ilişkin sektör değerlendirmeleri YÖK aracılığıyla yükseköğretim kurumlarıyla paylaşılacak.
Mevcut ve potansiyel işgücünün, yeşil dönüşüm alanındaki nitelikli bilgiye erişimi sağlanarak çevresel ve sosyal etki ölçme, yönetme, raporlama ve risk yönetimi gibi alanlarda becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışma yapılacak.
Çıraklık eğitimine ilişkin iş yeri izleme ve değerlendirme modelinin geliştirilmesi amacıyla Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönctmelik ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin mesleki eğitim veren işyerlerinin denetimi ile ilgili maddeleri geliştirilecek.
Turizm eğitimi güncellenecek
Turizm sektörüne yönelik eğitim programları, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’na katılım kriterleri dikkate alınarak güncellenecek. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterlerinin etkin biçimde uygulanmasını sağlayabilmek için Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ilgili alanlarında eğitim programları sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde güncellenecek.
Hukukçuların niteliği artırılacak
Yıkıcı teknolojiler, hukuk ve etik konusunda uzmanlaşan hukukçular yetiştirilecek, bu alanda işgücü kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Hukuk fakülteleri ve ilgili bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde, Türkiye Adalet Akademisi’ııde ise yapay zekâ ve ileri teknolojiler alanlarında verilen dersler ve hazırlatılan tezler ile eylem hayata geçirilecek. Diğer hukukçular içinse başta yapay zekâ olmak üzere yıkıcı teknolojilere odaklanan eğitimler ile bu alanda işgücünün kapasitesi ve niteliği artırılacak.
MYK bünyesinde oluşturulan Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Tarım ile Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Danışma Kurulları aracılığıyla yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında öne çıkan meslekler belirlenecek, meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları bu çerçevede yürütülecek.
Yeni belirlenen ulusal yeterliliklerde kalite güvencesine dayalı bir sistem dahilinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kuruluşlar yetkilendirilerek bu mesleklerde belgeli kişi sayısı artırılacak.
Sektörler ve bölgeler için yol haritaları hazırlanacak
Yeşil vc dijital dönüşüme bağlı olarak değişen beceri gereksinimleri ile iş kaybı riskini ve yeni iş olanaklarını ortaya koymaya yönelik sektörel ve bölgesel analizler yapılacak.
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki sektörler öncelikli olmak üzere dönüşümün çalışma hayatına etkilerine ve bölgesel yansımalarına yönelik analizlcr yapılacak. Analiz bulguları doğrultusunda öncelikli sektörler veya bölgeler için adil geçiş yol haritaları hazırlanacak.
Adil geçiş stratejisi hazırlanacak
Sektörel ve bölgesel düzeyde yapılacak analiz bulguları dikkate alınacak; yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarındaki eşitsizlikleri derinleştirme risklerini azaltmaya ve dönüşüm sürecinin beraberinde getireceği kazanımları azamileştirmeye yönelik bütünlüklü bir adil geçiş stratejisi hazırlanacak.
“Beceri” ve “beceri açığı” envanterleri çıkarılacak
Yeşil ve dijital dönüşüme yönelik beceri envanterinin oluşturulması, beceri açığının belirlenmesi ve belirlenen beceri açığının giderilmesi için evrensel programlar hayata geçirilecek.Yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında sektörel düzeyde işgücü ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak ÇSGB tarafından çalışma grupları oluşturulacak.
İŞKUR tarafından beceri envanteri hazırlanacak ve yükseköğretim kurumları da dâhil olmak üzere başta mesleki eğitim veren birimlerin katılımları ile dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan ve duyulması muhtemel beceriler artırılacak.
Çıraklık eğitiminde “dijital beceri” önceliklendirilecek
Çıraklık eğitiminde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
Mesleki eğitimin pratik kısmının verildiği işyerlerinde okul, çırak/kalma ve işyeri üçgeninde pilot uygulaması yapılan sistemin daha geniş kesimlere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, dijital dönüşümün çıraklık sistemine etkilerine yönelik çalışmalar yapılacak ve işbaşı eğitiminde dijitalleşmenin önemi konusunda farkındalık artırılacak.
Mesleki kurs sayısı ve niteliği artırılacak
Sektörel ihtiyaçları karşılamaya yönelik işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları artırılacak. Oluşturulacak sertifikasyon programları ile yeşil ve dijital dönüşüm alanında uzman profesyoneller ile akademisyenlerden oluşan kadrolar tarafından eğitim programları düzenlenecek. Dönüşüm süreçlerinden olumsuz etkilenerek işgücü piyasasından uzaklaşmaları ünlemeye yönelik olarak AİPP ve HBO programları kapsamında bu gruplara yeşil ve dijital beceriler kazandırmaya ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecek.
Enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi bilgisi artırılacak…
Çelik, alüminyum, elektrik, çimento, inşaat, otomotiv ve tekstil-hazır giyim sektörlerinde işgücünün dijitalleşme, döngüsel ekonomi ve enerji verimliliği gibi konularda bilgi ve becerileri geliştirilecek.ÇASGEM tarafından ilgili sektörlerin eğitim ihtiyaç analizi yapılacak.
Eğitim ihtiyaç analizinin sonuçlarına göre ÇASGEM tarafından sektörleri ilgilendiren ortak konularda eğitim modülleri oluşturulacak.
Staj programları artırılacak
Üniversiteden çalışma hayatına geçişi kolaylaştırmak üzere üniversite staj programları, iyi uygulama örneklerini de değerlendirerek yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda işletmelerde mesleki eğitimler artırılacak. E-ticarete ilişkin işgücü ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak dijital pazarlama ve yurt dişi pazaryeri hesap yönetimine ilişkin ders ve sertifikasyon eğitim sayısı ile bu konuda eğitimli personel sayısı artırılacak. İkiz dönüşüm kapsamında yeşil işler ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle iş arayanları bir araya getirmek amacıyla sanal istihdam fuarları düzenlenecek.
İllere göre istihdam eylem planları hazırlanacak
İllerde öne çıkan beceri gereksinimlerini karşılamak üzere yerel işgücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak farklılaşan sorun ve ihtiyaçlara odaklı tedbirler geliştirilmesi için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri koordinasyonunda İİMEK'ler tarafından il istihdam eylem planları hazırlanacak ve uygulanacak. Eylem Planlarına ilişkin yıllık izleme ve değerlendirme raporları İŞKUR ve ÇSGB'ye iletilerek ulusal düzeyde gerekli koordinasyon sağlanacak.
“Mezunlar ne yapıyor?” sorusu, veri tabanı ile takip edilecek…
Lise veya üstü öğrenimden mezun olan gençlere ihtiyaç duyulan alan ve dallarda mesleki beceri ve yetkinlik kazandırılması amacıyla bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda talep ettiği meslek alanında mesleki ve teknik eğitim programları uygulanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların, TÜİK, İŞKUR, SGK ve YÖK verilerinin birleştirilmesiyle oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla istihdam süreçleri takip edilecek.