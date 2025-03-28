20 milyon öğrenci ara tatilde: Bayramla birleşen ara tatil başlıyor
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı nedeniyle hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün süreyle dinlenme fırsatı bulacak.
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Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ikinci ara tatil başlayacak.
Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, öğretmenler bu süreçte seminer çalışmalarını çevrim içi olarak sürdürecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Öte yandan 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.