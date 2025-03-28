20 milyon öğrenci ara tatilde: Bayramla birleşen ara tatil başlıyor

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ikinci ara tatil başlayacak.

Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, öğretmenler bu süreçte seminer çalışmalarını çevrim içi olarak sürdürecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Öte yandan 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak.