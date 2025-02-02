20 milyon öğrenci için tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak ve 20 Haziran'da sona erecek. Ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Türkiye genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlıyor.
1,2 milyon öğretmen görev alıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin de görev aldığı eğitim süreci, bu yıl 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte eğitimlerini sürdürüyor.
İkinci dönemin ara tatili 31 Mart-4 Nisan
İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Eğitim yılı 20 Haziran'da sona erecek.