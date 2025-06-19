20 milyon öğrenci tatile giriyor: Karneler yarın dağıtılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, yarın sona erecek ikinci dönemle birlikte tamamlanmış olacak.

9 Eylül 2024'te başlayan eğitim-öğretim yılında, birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapıldı. 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, yarınki son ders zilinin ardından kapanacak. Öğrenciler, uzun bir dönemin ardından tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanırken yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025’te başlayacak.

Bu eğitim yılı aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatın kademeli uygulanmaya başladığı ilk yıl oldu. Yeni müfredat; okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta hayata geçirildi.

Sınav süreçleri devam ediyor

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran’da yapıldı. Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 21-22 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak.

YKS maratonunun birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran’da düzenlenecek.

Öğretmenler için mesleki gelişim programı

Öğretmenler, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’na 23-27 Haziran tarihleri arasında, tercih ettikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek. 30 Haziran'da ise idari izinli sayılacaklar.

Meslek liselerinde yaz kursları yeniden açılıyor

MEB, geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında bu yaz da 81 ildeki meslek liselerinde zanaat atölyeleri açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği programda; Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri gibi 12 farklı alanda ve toplam 147 modülde eğitim verilecek.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-kurs.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.