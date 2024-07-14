2024 KPSS soruları ve cevapları yayımlandı

KPSS'de ilk oturum tamamlandı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen binlerce dört yıllık lisans mezunu aday bugün gerçekleşen KPSS oturumlarına katıldı.

KPSS lisans sınavlarında adaylara toplam 120 soru sorulurken 130 dakika sınav süresi verildi. KPSS sınav sonuçları için ÖSYM takvimi duyurdu. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları ise 23 Ağustos’ta duyurulacak.

Adaylar ise KPSS soruları ve cevap anahtarıyla birlikte puan hesaplaması yapmaya çalışacak. KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranında adaylar sınavda çıkan soruların doğru cevaplarını A,B,C,D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilecek. KPSS sınavı değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki 2024 KPSS lisans soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte, KPSS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası…

ÖSYM'den yapılan açıklamada"

2024-KPSS Lisans: Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

KPSS oturumları 20-21 temmuz’da devam edecek

Kamu personeli seçme sınavı veya diğer bir ifadeyle KPSS lisans oturumları Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz’da uygulanacak.

KPSS ÖABT 4 Ağustos’ta, iki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı ön lisans sınavları 1 Eylül’de ve lise mezunu adayların girebileceği KPSS ortaöğretim 15 Eylül tarihinde yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.

Sınav sonuçları 23 Ağustos’ta erişime açılacak

KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi, ÖABT, DHBT gibi lisans bazında düzenlenen sınav sonuçları 23 Ağustos cuma günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçları ekranında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adreisnden ulaşabilecek.

Sınav sonuçları ekranında adaylar katıldıkları oturumdan yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısı ile beraber toplam puanlarını görüntüleyebilirler.

Lisans puanları 1 yıl geçerli olacak

Üniversite mezunu adayların katılımıyla gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarında sınav sonuçları 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçları açıklanan tarihten itibaren 1 yıl boyunca kamu kurumlarında açılan kadrolara lisans puanlarıyla başvuru yapabilecek.

Ön lisans ve ortaöğretim ise 2 yılda bir düzenlendiğinden adaylar sınav puanlarıyla 2 yıl boyunca tercih yapabilirler.