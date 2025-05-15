2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimi belli oldu! Okullar ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, okullarda eğitim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler 1 Eylül’de göreve başlayacak

Yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1 Eylül’de başlayacağı belirtildi. Bu süreçte öğretmenler, eğitim dönemi öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

Uyum haftası 1-5 Eylül’de olacak

1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Bu süreçte, öğrencilerin okul ortamına alışmaları hedefleniyor.

Rehberlik çalışmaları yapılacak

Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonlu öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu uygulamayla, öğrencilerin yeni ortama uyum sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Tatiller ve dönem tarihleri şu şekilde:

• Birinci dönem: 8 Eylül 2025 - 16 Ocak 2026

• Ara tatil: 10-14 Kasım 2025

• Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

• İkinci dönem: 2 Şubat - 26 Haziran 2026

• İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Tüm valiliklere genelge iletildi

Eğitim kurumlarının yeni dönemin planlamasını resmi takvime göre yapabilmesi amacıyla "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" Türkiye genelindeki tüm valiliklere iletildi.