2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI: Bursluluk sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı
Son dakika haberi... On binlerce öğrencinin merakla beklediği Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç ekranını erişime açtı. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile MEB'in resmi sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler ve velilerin heyecanla beklediği sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Bursluluk sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?
Geçtiğimiz yıl sonuçlar saat 12.42'de açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir saat diliminde, 30 Mayıs 2025 öğle saatlerinde sonuçlar adaylarla paylaşıldı. Öğrenciler, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
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Burslar ne zaman ödenecek?
Bursluluk Sınavı’nı kazanan ve MEB'e bağlı resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt yaptırmalarının ardından ilk Ekim ayı başında başlayacak. Bakanlık, burs hakkı kazanan öğrencilerin kayıt sürecini tamamlamalarının önemli olduğunu vurguladı.