2025 Engelli öğretmen atamaları başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman? (BAŞVURU EKRANI VE KONTENJANLAR)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1381 kontenjan için yapılacak engelli öğretmen atamalarında tercih sürecini başlattı. Ön başvuruları onaylanan adaylar, ikinci aşama olan tercih işlemlerini 16–28 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Atama sonuçları ise 30 Nisan’da açıklanacak.

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, atamalar “Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ve “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” esas alınarak yapılacak. Adaylar tercihlerine, “mebbis.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden erişebilecek.

Bu kapsamda, 2022 ve/veya 2024 yıllarında düzenlenen EKPSS’ye katılan adaylar arasından, puan üstünlüğüne göre atama işlemi gerçekleştirilecek.

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Atamalar iki aşamalı olarak yürütülüyor

Süreçte ilk olarak 24 Şubat–10 Mart 2025 tarihleri arasında ön başvurular alındı. Başvuruları onaylanan adaylar, bugün itibarıyla tercih ekranı üzerinden işlemlerini yapabilecek. Tercih süreci 28 Nisan’a kadar devam edecek.

Görev tarihi belli oldu

Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görev yerlerinde göreve başlayacak.