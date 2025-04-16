2025 LGS başvuruları için son gün: LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

2025 LGS başvuruları için son gün geldi çattı. Başvurusunu henüz yapmamış öğrenciler, işlemlerini e-Okul üzerinden 16 Nisan Çarşamba günü sona ermeden tamamlamak zorunda. Sınav 15 Haziran’da yapılacak.

2025 LGS başvuruları ne zaman sona eriyor?

MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, 2025 LGS başvuruları 2 Nisan’da başladı ve 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Başvurular, okul müdürlükleri tarafından 17 Nisan saat 17.00’ye kadar onaylanacak.

2025 LGS başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler, https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden e-Okul sistemi aracılığıyla başvuru yapabilir.

e-Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki öğrenciler, MEB’in yayımladığı kılavuzda yer alan başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyor. Başvurular elektronik ortamda takip edilebiliyor.

2025 LGS başvuru şartları neler?

Türkiye'deki öğrenciler için:

2024-2025 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta örgün eğitim görüyor olmak.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri için:

Mezun ya da mezun olabilecek durumda olmak.

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler için:

e-Okul sistemine kayıtlı MEB'e bağlı 8. sınıf düzeyinde eğitim görüyor olmak. e-Okul'a kayıtlı olmayan okullarda öğrenim görenlerin denklik belgesi ve başvuru formu (EK-1) ile işlem yapması gerekiyor.

2025 LGS başvurusu için gerekli belgeler neler?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler için:

* Son 6 ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

* Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

* Onaylı denklik belgesi

LGS Başvuru ücreti var mı?

2025 LGS başvurusu ücretsiz. Öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

LGS Giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

4 Haziran 2025’ten itibaren e-Okul üzerinden yayımlanacak. Okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınava gelirken öğrencilerin, fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

2025 LGS ne zaman yapılacak?

Merkezi sınav 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum şeklinde uygulanacak:

Sözel oturum: 09.30 / 50 soru / 75 dakika

Sayısal oturum: 11.30 / 40 soru / 80 dakika

2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Temmuz 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Tercih süreci: 14 - 24 Temmuz 2025

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: 4 Ağustos 2025