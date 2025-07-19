2025 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2025 sonuçları açıklandı!
2025-YKS sonuçları açıklandı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan üniversite sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarına 19 Temmuz sabahı saat 06.00'dan itibaren ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabiliyor. İşte ÖSYM YKS 2025 sonuç sorgulama ekranı...
2025-YKS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2025 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ
Üniversite tercih döneminin de bu sonuçların ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
YKS 2025 tercihleri ne zaman yapılacak?
Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek